Parlament statt roter Teppich

Jetzt will „Sex and the City“-Stoar Cynthia Nixon Gouverneurin vom US-Bundesstaat New York werden. „Ich liebe New York“, erklärte Nixon auf Instagram und Twitter. „New York ist meine Heimat. Ich habe noch nie woanders gelebt“, sagte die Schauspielerin in einem begleitenden kurzen Online-Video. Aber so sehr sie ihre Heimat auch liebe: „Es muss sich etwas verändern.“