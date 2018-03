Haslauer ist besser als seine Volkspartei

Denn der Zuwachs der Landeshauptmann-Partei in unserer aktuellen IMAS-Umfrage ist eher bescheiden. Bei den drei Wahlen in diesem Jahr stand ein Vierer vor den Prozenten:

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erreichte in Niederösterreich 49 Prozent.

Günther Platter (ÖVP) heimste in Tirol 44 Prozent ein.

Peter Kaiser (SPÖ) ging mit 47 Prozent in Kärnten als Sieger hervor.