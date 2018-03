Viel Aufwind für die Eisenerzer Sportlerschmiede

Den härtesten Job haben an diesem Tag die Trainer. Bei klirrendkalten Temperaturen stehen sie stundenlang neben der großen Schanze in der Eisenerzer Ramsau und beobachten, wie ihre Schützlinge immer wieder in Richtung der 100-Meter-Marke springen. Nach jedem Durchgang gibt es ein kurzes Gespräch über das Funkgerät: Es wird korrigiert, gelobt und aufgemuntert.