Sissy-Böhm-Entführung: Fall wird neu verhandelt

Psychiaterin Adelheid Kastner hatte im Prozess die Einweisung des Angeklagten in eine Anstalt nahegelegt. Der Kroate sei zwar in der Lage gewesen, zu erkennen was er tut, war also zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, trotzdem habe er eine höhergradige geistige Störung, meinte die Psychiaterin.