Das sind die schönsten Familien Hollywoods

Sie ist wohl der erfolgreichste - und schönste - Familienclan ganz Hollywoods: die Kardashian. Unter Momager Kris Jenner hat sich rund um die „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerinnen Kim, Kourtney und Khloe Kardashian sowie die Nesthäckchen Kendall und Kylie Jenner ein regelrechtes Milliardenimperium geformt. Ob Kosmetik-Linien, Bücher, Emojis, lukrative Model-Deals oder Kleidermarken: Was die Fünf angreifen, wird zu Gold. Ihren Erfolg haben die Promi-Schwestern aber nicht zuletzt ihrem guten Aussehen zu verdanken - auch wenn da mit dem einen oder anderen Beauty-Tuning nachgeholfen wurde ...