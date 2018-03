Justiz ermittelt nach tödlichem Unfall

Eine Rückblende auf die Unfallserie: Am 7. Jänner kommt ein Pkw-Lenker bei der Ausfahrt von der Tauernautobahn in Salzburg Süd von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlägt sich und kracht gegen den Aufpralldämpfer.

Am 24. Februar kommt ein Deutscher (55) mit seinem Renault Espace wegen Sekundenschlafs ebenfalls an derselben Stelle von der Fahrbahn ab. Der Aufpralldämpfer funktioniert nicht mehr. Der Deutsche kann nicht mehr gerettet werden. Seine Tochter (14) und seine Frau (49) werden schwer verletzt.

Am 1. März verunfallte noch ein Kleinbuslenker ebenso an derselben Stelle. Der Fahrer kam mit Verletzungen davon.