Doppel aus Federer und Gates brachte 2 Mio. Euro

Tennis-Champion Roger Federer (36) und Microsoft-Gründer Bill Gates (62) haben gemeinsam aufgeschlagen - für den guten Zweck. Beim Benefizspiel der Serie „Match for Africa“ entschieden sie am Montagabend in San Jose/Kalifornien das Doppel gegen den US-Tennisspieler Jack Sock (25) und die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie (46) mit 6:3 für sich.