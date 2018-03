Wieder mehr Geld für die Parlamentsparteien

Verwendung der Mittel nicht überprüfbar

In den Briefen des Rechnungshofes an die Parteizentralen merkt Rechnungshofpräsidentin Kraker allerdings deutlich an, dass sie die Erhöhung der Förderungen als „aus meiner Sicht unpassend“ empfindet. Zumal der Rechnungshof nicht prüfen könne, ob die erheblichen Geldmittel für die Parteien „sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig eingesetzt werden“.