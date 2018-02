Kleiner Kevin will große Koalition platzen lassen

Schließlich will er die Mehrheit der mehr als 460.000 SPD-Mitglieder überzeugen, bei der brieflichen Abstimmung über den Koalitionspakt, der demnächst gemeinsam mit einem Stimmzettel in ihrem Postkasten landen wird, ihr Kreuzerl bei "Nein" zu machen. Am Freitag startet Kühnert seine "No-GroKo-Kampagne" in Leipzig. Seine Initiative, so Kühnert in einer Botschaft mit dem Hashtag "#fassungslos", bedeute nicht nur eine Ablehnung der "GroKo", sondern "auch die Absage an den politischen Stil, der heute aufgeführt wird".