66 Prozent: SPD-Basis sagt Ja zur großen Koalition

Den SPD-Vorsitz soll Andrea Nahles als erste Frau in der SPD-Geschichte bei einem Sonderparteitag am 22. April übernehmen. Bis dahin führt Olaf Scholz die SPD kommissarisch. Der Hamburger Bürgermeister soll Bundesfinanzminister und Vizekanzler werden. Der nicht als Teamspieler und für seine Querschüsse berüchtigte Außenminister Sigmar Gabriel muss hingegen mit seiner Ablösung rechnen. Die SPD-Spitze will die Besetzung all ihrer sechs Ministerien in den nächsten Tagen bekannt geben.