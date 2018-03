Aufatmen bei PSG! OP bei Neymar gut verlaufen

Der Eingriff am verletzten rechten Fuß des Offensivspielers "ist gut verlaufen", teilte ein Sprecher des nationalen Verbandes (CBF) vor dem Krankenhaus in Belo Horizonte mit. Der Star von Paris Saint-Germain befinde sich schon in seinem Zimmer, es habe keine Probleme gegeben, sagte der Verbandsmitarbeiter.