Öffi-Privatisierung: Finanzstadtrat bleibt hart

Gegenwind stachelt ihn offenbar nur an, den Grazer VP-Finanzstadtrat Günter Riegler. Sein Vorstoß, Teile der Grazer Öffi-Buslinien an Fremdfirmen auszulagern, also praktisch zu privatisieren, hat bei den Kommunisten, Grünen und bei der SP massiven Widerstand heraufbeschworen.