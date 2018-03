Professionelle Beratung: Fragen Sie Ihren Notar!

Familienstreit vorbeugen

„Um eine rechtssichere Lösung zu finden, wenn es um Immobilien (ver)kaufen, (ver)erben und schenken geht, ist die Beratung bei einem Rechtsexperten wie dem Notar zu empfehlen“, betont Markus Kaspar.



Österreichweit sind über 500 Notarinnen und Notare tätig. Eine erste Rechtsauskunft ist kostenlos. Einen Notar in der Nähe findet man auf www.notar.at oder Sie lassen sich am Samstag, 17. März 2018 und Sonntag, 18. März 2018 auf der Wiener Immobilienmesse, WIM, Messe Wien Congress Center am Messestand der Notare A0 130 beraten.