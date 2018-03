Der „Gattuso-Effekt“: Die Wiedergeburt der Legende

„Vielleicht bin ich der schlechteste Trainer der Serie A, aber ich will immer gewinnen, sogar wenn ich mit meinem Sohn im Garten spiele“, sagte einst Gattuso und sein Siegeswille spiegelt sich mittlerweile auch in den Resultaten wider. Mit Gattuso kann Milan weiterträumen. Die „Rossoneri“ stehen im Cupfinale und auch in der Meisterschaft nimmt man Kurs auf die Champions-League-Plätze. Es sind noch sieben Punkte auf die Stadtrivalen von Inter, am Wochenende steigt aber das Derby.