Hälfte der Bahnübergänge ohne Ampel und Schranken

Es ist also ein relativ mühsamer und noch langer Weg, doch die Richtung stimmt: Die Tendenz bei den Unfallzahlen ist sinkend. Damit das so bleibt, muss aber auch das Verhalten der häufig undisziplinierten Autofahrer stimmen. Zur Sicherheit tragen seit Kurzem Rotlichtblitzer bei, die „Sünder“ erfassen. Derzeit gibt’s Blitzer in Flöcking und Fürstenfeld, zwölf weitere sind für heuer in der Steiermark geplant.