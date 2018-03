Ryan Seacrest: Mega-Skandal vor Oscarverleihung!

Aber so leicht ist die Geschichte nicht zu begraben. Künstlerinnen, die ihre #metoo-Erfahrungen offenbart haben, wolle man nicht in die Situation bringen, von Seacrest interviewt zu werden, erklärten PR-Leute in Hollywood. Unter anderem haben Reese Witherspoon und Gwyneth Paltrow über ihre Erfahrungen mit Übergriffen und Missbrauch gesprochen.