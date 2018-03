Rapids Krampf-Sieg: „Nicht wie Barca gespielt“

Dabei wäre der Cup-Traum beinahe eingefroren. Gut spielte Rapid nur in den Minuten rund um den Doppelpack. Der Rest war K(r)ampf. "Aber den unbedingten Willen hat man gesehen", meinte Murg. Der für die Halbfinal-Auslosung am Sonntag nur einen Wunsch hat: „Ein Heimspiel.“ Spielerisch steigern wird man sich gegen jeden Gegner müssen, wenn man am 1. Mai in Klagenfurt dabei sein will. Zumindest Stürmer Kvilitaia ist aufgetaut, erzielte jetzt drei Tore in zwei Tiefkühl-Partien. So gingen am Ende auch die wackeren Fans zufrieden nach Hause. Mit einem Dank von Djuricin: „Jedem einzelnen gehört bei diesem Sauwetter ein Extralob.“