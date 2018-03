Ried verschenkt Sensation! Rapid im Halbfinale

7.200 Frost-Beständige

Die 7.200 Zuschauer im Allianz Stadion erlebten in den ersten 30 Minuten eine weitgehend offene Partie. Häufiger war sogar Ried im Angriff als die Heimmannschaft, weil sich Rapid im Spielaufbau einige Fehler leistete. Dennoch gaben die Grün-Weißen in Person von Joelinton in der 10. Minute den ersten gefährlichen Schuss ab. Der Brasilianer drosch den Ball von der Strafraumgrenze knapp über das Tor. In der 29. Minute wäre Lucas Galvao nach einen Murg-Corner beinahe per Kopf das 1:0 geglückt, Thomas Gebauer im Ried-Tor war jedoch auf seinem Posten.