Willensstärke trotzt jeglicher Intoleranz

Den Wunsch vom Professor hat er ihnen erfüllt, allerdings nur so lange bis ihn seine Musiker-Kollegen u.a. auch die Band Deep Purple, für die er im Vorprogramm auftrat, zu einer Profi-Karriere ermutigten. „Ich bin damals nach einem Konzert, noch mit der Schminke vom Auftritt im Gesicht, zurück in die Schule nach Vorarlberg gefahren. Allerdings nur um nach der vollendeten Unterrichtsstunde, ganz ohne Plattenvertrag in der Tasche, zu kündigen. Diese Willensstärke, und das ,nie aufgeben’, egal in welcher Hinsicht, verbindet mich ganz stark mit Schinegger. Umso mehr freut es mich, dass ich nun auch diesen Film gestalten konnte“, betont Bilgeri, der immerhin sieben Gold- und Platin-Platten, den Welthit „Video Life“ sowie den Bestseller-Roman „Der Atem des Himmels“ für sich verbuchen kann.