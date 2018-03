Heizsaison ist billiger als im Vorjahr

Auch, wenn man es angesichts der extremen Kältewelle kaum glauben kann: „Eine Analyse der gesamten Heizsaison zeigt, dass wir beim Verbrauch bis dato fünf Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres liegen“, so Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik zur „Krone“. Der Grund dafür: Der Jänner 2017 war wesentlich kälter als der heurige. Dennoch hatten es die vergangenen Tage in sich: Gestern wurden etwa 460.000 Kilowatt Fernwärme an 67.000 Grazer geliefert. Das ist doppelt so viel als im vergangenen Jahr…