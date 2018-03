Fische auf der Haustiermesse in Wien erfroren

Veranstalter ortet Sabotageakt

Organisator Alexander Dobernig ortet einen Sabotageakt: Der Heizstab eines Aquariums sei von einem Unbekannten am Abend ausgesteckt worden. In der Früh hätte der Aussteller die toten Amazonasfische entdeckt. Warum war es in der Halle so kalt? Dobernig: "Raucher haben oft die Notausgänge aufgerissen." Tierschützer üben Kritik an der Stadt Wien: "Warum hat die Amtstierärztin die Messe nicht geschlossen?" "Der MA 60 waren keine Vorfälle bekannt. Natürlich wären wir diesen sofort nachgegangen", so eine Sprecherin von Tierstadträtin Ulli Sima.