Eiseskälte sorgt für Rekorde und viele Pannen

In Richtung Wochenendewird es wieder milder

Wie geht es mit dem Wetter in Tirol weiter? Laut Meteorologe Radlherr bleibt es am Mittwoch noch so richtig kalt. Auch in der Nacht auf Donnerstag könnten in Tallagen noch Tiefstwerte von minus 15 Grad erreicht werden. „Am Donnerstag zieht dann kräftiger Südföhn auf. Vielleicht sind da und dort schon 0 Grad oder leichte Plusgrade drinnen“, so der Experte. Merklich angenehmer werde es dann am Freitag. Aus heutiger Sicht soll sich auch das Wochenende milder präsentieren.