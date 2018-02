Titelansage aus Irdning

"Natürlich hängt viel davon ab, wie man am Spieltag aufgestellt ist", so Reisinger, "aber sind wir komplett, musst du eigentlich Meister werden." Der Fehdehandschuh in Richtung Gleisdorf, das sich unlängst mit Shootingstar Sebastian Ofner verstärken konnte, ist geworfen. Und die Chancen auf einen steirischen Bundesliga-Titel stehen nach dem verpatzten Vorjahr, als die Plätze sechs (Gleisdorf) und acht (Irdning) das höchste der Gefühle waren, wieder deutlich besser.