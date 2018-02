Alko-Dieb schlug in Salzburger Kellern zu

Ein 27-Jähriger soll bei 52 Einbrüchen in Kellerabteile in der Stadt Salzburg seit September 2017 einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro verursacht haben. Der Serbe ist laut Polizei zu 18 vollendeten und 34 versuchten Einbrüchen geständig. Er gab an, dass er dabei meistens betrunken gewesen und unter Medikamenteneinfluss gestanden sei.