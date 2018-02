Lindsay Lohan schuldet Mörtel noch 170.000 Euro

Lugner "wurde aufs Übelste von Frau Lohan betrogen"

Trotzdem hat Mörtel bislang vom Hollywoodstar keinen Cent gesehen. Das will der umtriebige Society-Baumeister freilich nicht auf sich sitzen lassen und greift laut "Bild"-Zeitung nun zu harten Bandagen. So wurde demnach nun ein Privatermittler beauftragt. Auch Taschenpfändungen am roten Teppich sind möglich. "Unser Mandant wurde auf das Übelste von Frau Lohan betrogen", erklärt Lugners Anwalt Patrick Rehkatsch gegenüber der deutschen Zeitung. "Insgesamt sind ihm Kosten von rund 170.000 Euro entstanden. Herr Lugner möchte dies nicht so auf sich sitzen lassen und wird die Klage nebst Zwangsvollstreckung bis zum Ende bringen, auch wenn Frau Lohan offenbar versucht, alles auszusitzen."