Kommt jetzt gravierende Davis-Cup-Reform?

Gespielt werden soll "best of three" in einer Gruppenphase und danach in einer K.o.-Phase. Jede Begegnung würde an einem Tag ausgetragen werden und aus zwei Einzeln und einem Doppel bestehen. Teilnahmeberechtigt wären die 16 World-Group-Teams, die zwei restlichen Teilnehmer würden ausgewählt. Wer es nicht ins Viertelfinale schafft, spielt gegen Kontinentalzone-1-Teams wie derzeit Österreich in einem Play-off um die Teilnahme am "World Cup of Tennis" des darauffolgenden Jahres. Die Kontinentalzonen I und II sollen nach wie vor in den traditionellen Davis-Cup-Wochen gespielt werden.