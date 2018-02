Häuser wackelten: Erdbeben im Großraum Innsbruck

Am Montag um 14.31 Uhr hat sich in Innsbruck ein Erdbeben ereignet. Laut ZAMG hatte es eine Stärke von 2,8. Das Beben war kurz, aber deutlich spürbar. "Das ganze Haus hat gewackelt, es war ein lautes Geräusch zu hören", so ein Augenzeuge aus Innsbruck. Das Epizentrum lag vier Kilometer nordöstlich von Innsbruck (oberhalb von Mühlau, knapp unterhalb der Arzler Alm) in einer Tiefe von fünf Kilometern.