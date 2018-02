Kaninchen von Einbrecher in Waschmaschine getötet

Grauenhafte Tierquälerei in einer Wohnung in Schwechat. Laut NÖN ist ein Einbrecher in ein Appartement am Alanovaplatz eingedrungen. Der Unbekannte steckte ein Kaninchen in die Waschmaschine, wo das Tier ertrank. Da nichts gestohlen wurde, gehen Kriminalisten von einem Racheakt aus. Hinweise an jede Polizeidienststelle.