Beil-Attacke: 75-Jährige kämpft um ihr Leben

Mehrere Polizeieinsätze in der Vergangenheit

Befragungen der Angehörigen in den nächsten Tagen sollen jedenfalls weitere Details zum Motiv der Bluttat liefern. Derzeit wird der Sohn der toten 56-Jährigen ebenso wie weitere Familienmitglieder – etwa die jüngste Schwester des Geschwister-Quartetts sowie der Lebensgefährte der 75-Jährigen, der sich gerade auf Reha befindet und so der Attacke am Samstag entging – von einem Kriseninterventionsteam betreut.