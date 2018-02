Skifahrerin (70) starb nach Sturz in Bachbett

Ein tragisches Ende nahm nun jenes Skiunglück, das sich am Freitag im Skigebiet Galtür ereignet hatte. Eine 70jährige Schweizerin war bei der Abfahrt mit ihren Skiern von der Piste abgekommen und vier Meter in die Tiefe in ein Bachbett gestürzt. Alle sofort eingeleiteten Hilfsmaßnahmen waren letztlich vergbelich. Die Frau erlag am Sonntag im Landeskrankenhaus Feldkirch (Vorarlberg) ihren schweren Verletzungen.