Linus Heidegger überrascht bei Olympia-Premiere

Die sechs erzielten Zähler ins Ziel zu bringen, sei für Heidegger nochmals "eine Aufgabe für sich" gewesen. Wichtig war, nicht in einen der im Massenstart nicht seltenen Stürze verwickelt zu werden. "In den letzten Runden habe ich dann nur mehr versucht, heil ins Ziel zu kommen. Im Ziel war natürlich die Erleichterung sehr groß", betonte Österreichs einziger Teilnehmer in den Massenstart-Bewerben. Vanessa Herzog, die als Vierte und Fünfte über 500 bzw. 1.000 Meter überzeugt hatte, musste krankheitsbedingt auf ein Antreten verzichten.