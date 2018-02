Daniel Brühl und Felicitas Rombold nun ein Ehepaar

Schauspieler Daniel Brühl und die Psychologin Felicitas Rombold haben der "Bunten" zufolge heimlich geheiratet. Das habe der 39-Jährige am Rande der Berlinale in einem Gespräch mit der Zeitschrift zu seinem Film "Sieben Tage in Entebbe" gesagt. "Ein Kind zu haben relativiert alles. Der kleine Racker ist jetzt das Allerwichtigste. Und meine Frau selbstverständlich auch."