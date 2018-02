Franzose (48) als Betrüger entlarvt - Festnahme!

Aufmerksame Hotel-Chefin

Am Donnerstag wollte sich der Mann dann in ein Hotel in Nauders einmieten. Doch dabei kam ihm die Chefin des Hotels in die Quere: Sie erkannte den Franzosen, denn bereits im Dezember hatte er in ihrem Haus ein Zimmer bezogen. Bezahlt hat er dies allerdings bis zum heutigen Tag nicht.