SPÖ-Frau lästert über Figur von FPÖ-Ministerin

"Und wer sitzt da hinter mir im Flieger!? Ich hab' schon nach dem gesunden Kürbiskern-Schnitzerl gefragt …", schrieb Schweiner zusammen mit lachenden Smileys unter das Foto, das sie am Donnerstagabend auf Facebook veröffentlichte. Die Subbotschaft, die sie mit diesem Posting offenbar verbreiten wollte, verdeutlichte die 37-Jährige dann noch in den Kommentaren: "Und da ist es ziemlich eng für sie in der 'Holzklasse'." Auch dieser Satz wurde mit jeweils einem lachenden und einem schockiert aussehenden Gesicht versehen.