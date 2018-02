Im Vorjahr positive Geburtenbilanz für Tirol

Wien mit sattem Geburtenüberschuss

Einen starken Geburtenüberschuss verzeichnete Wien (plus 4614). Aber auch in Oberösterreich (plus 1880), Salzburg (plus 1222) und Vorarlberg (plus 1208) wurden mehr Geburten als Sterbefälle registriert. In Niederösterreich überwog die Zahl der Sterbefälle gegenüber den Geburten (minus 1862). Aber auch in der Steiermark (minus 1431), in Kärnten (minus 1170) und im Burgenland (minus 1139).