Fast 50.000 Steirer gegen Qualm in Gasthäusern

In seiner Stadt war der Zulauf aus der Bevölkerung auch am Donnerstag hoch. Ähnliches wurde beim „Krone“-Rundruf aus vielen größeren Gemeinden gemeldet. „Trotz des Schneefalls merken unsere Mitarbeiter nicht, dass es abebbt“, sagt Peter Stradner, der Bürgermeister von Wagna. Auch in Bruck ist laut Sonja Häuselhofer vom Bürgerservice der Ansturm ungebrochen. Der Unterschied zum Wochenbeginn: Da die Serverprobleme im Innenministerium in Wien mittlerweile behoben sind, kommt es zu keinen Warteschlagen mehr. Das Frauen- sowie das Asylvolksbegehren, für die derzeit ebenfalls die Eintragungsfrist läuft, werden immer wieder mitunterzeichnet, berichtet Viktor Wolf vom Stadtservice Weiz.