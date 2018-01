Der Kampf ums nächste EU-Budget ist eröffnet

Budapest und Warschau plötzlich "EU-freundlicher"

Es fällt ja auf, wie die Machthaber in Budapest und Warschau „EU-freundlicher“ werden, je näher der Termin rückt. So zog Polens Regent Jaroslaw Kaczynski hartnäckige Scharfmacher aus der Regierung ab, und Ungarns Führung will 1300 Flüchtlinge aus ihrer Not gerettet haben – zufällig die Zahl, die als EU-Aufnahmequote festgesetzt war. Zynismus pur. Egal wie sich die EU-Sparbemühungen entwickeln werden – gesunde Skepsis ist angebracht –, die Kampfparole von Kurz „Kleinere EU – kleinere Ausgaben“ wird sich nicht verwirklichen lassen. Sie ist auch nur die harte Ansage für den Verhandlungsprozess, wie wir sie aus allen Lohnverhandlungen kennen.