Real Madrid gewinnt Nachholspiel bei Leganes

Mit dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen hat Real Madrid wieder den dritten Platz in der spanischen Meisterschaft erobert. Der Rekordmeister gewann am Mittwoch das Nachholspiel beim Tabellen-13. CD Leganes mit 3:1 und liegt in der Tabelle mit 48 Punkten hinter dem FC Barcelona (62) und Atletico Madrid (55).