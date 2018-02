Friedhof im Wald braucht mehr Platz

In einem Waldstück in Kumberg, unweit von Graz, befindet sich der Friedwald Schöcklland. Statt auf einem Friedhof, in einem Grab mit einem Grabstein, wie es bei uns Tradition ist, werden die Verstorbenen dort an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. Die Nachfrage nach dieser alternativen Art der Bestattung ist so groß, dass der „Waldfriedhof“ jetzt erweitert werden soll.