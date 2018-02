Antarktis-Gewächshaus hat Betrieb aufgenommen

Bis Ende Dezember will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erforschen, wie groß der Ertrag ist und wie viel Energie das Gewächshaus benötigt. Das Forschungsprojekt "Eden-ISS" gilt als Testlauf für bemannte Missionen zu Mond und Mars, wo Ressourcen nicht so einfach zur Verfügung stehen wie auf der Erde. Auch in Wüsten oder extrem kalten Regionen könnte das neuartige Gewächshaus zum Einsatz kommen.