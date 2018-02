Assads Armee stellt sich nun Türken in den Weg

Nach wochenlangen Appellen der Kurden in der nordsyrischen Region Afrin an Präsident Bashar al-Assad, seine Truppen als Unterstützung im Kampf gegen die türkische Armee zu entsenden, dürfte die kurdisch-syrische "Allianz" nun tatsächlich gemeinsam gegen die "Invasoren" vorgehen. Die syrische Armee werde Grenzposten in der Region Afrin besetzen, um beim Kampf gegen die türkische Armee zu helfen, sagte der führende Kurdenvertreter Badran Jia Kurd am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die dpa will entsprechende Informationen aus syrischen Regierungskreisen erhalten haben.