Flucht über den Inn nach Muttermord

Schwamm der Mordverdächtige, nachdem er seine Mutter erwürgt hatte, gar durch den eisigen Inn? Jener 28-jähriger Student soll in Polling seine Mutter (63) ermordet haben. Dann flüchtete er in den niederbayrischen Ort Malching, wo er sich völlig durchnässt widerstandslos festnehmen ließ. Vorm Inn-Übergang hatte er in Mining den vom Bruder gestohlenen Pkw stehen lassen, war dann zu Fuß geflüchtet.