Supercomputer ging in Linz in Betrieb

1,6 Millionen Euro hat der Supercomputer das Forschungsministerium gekostet und wurde am Montag während eines Festakts an der Kepler-Uni symbolisch in Betrieb genommen. Tatsächlich hat „MACH 2“ mit seiner Arbeit schon begonnen. Als international konkurrenzfähiger Rechner soll er Wissenschaftlern nicht nur der JKU, sondern auch der Unis in Wien, Innsbruck uns Salzburg bei ihren Forschungsprojekten helfen.