Enge Merkel-Vertraute wird CDU-Generalsekretärin

Schließlich ist auch Angela Merkel im Jahr 2000 nach dem Rückzug des CDU-Vorsitzenden Wolfgang Schäuble aus dem Amt der Generalsekretärin an die Spitze der Partei vorgerückt. Geht es also nach der gewieften Machtpolitikerin Merkel, wird Kramp-Karrenbauer die Partei in vier Jahren in die Bundestagswahlen führen und – so die Hoffnung der beiden Damen – Merkel dann auch im Bundeskanzleramt beerben.