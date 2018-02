Mistkübel, Fenster mit Böllern gesprengt

Der jüngste Vorfall hatte sich in einer Reihenhaussiedlung ereignet. Direkt vor einem Gebäude zündete der junge Mann einige Böller – Fensterscheiben gingen zu Bruch, außerdem wurde die Fassade durch die Explosion beschädigt. Nicht das erste Werk der „Sprengmeisters“. Denn bereits Ende Dezember soll der 19-Jährige auf einem Parkplatz im Föhrenwald eine Mobil-Toilette sowie Mistkübel in die Luft gejagt haben. Über einen vertraulichen Hinweis an die Sicherheitspartner der Stadt kamen die Ermittler dann zu zwei Zeugen der Tat. Für den angerichteten Schaden in der Höhe von 7000 Euro muss der freche Rowdy nun geradestehen – Anzeige!