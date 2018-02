Mit Määäähhh zum Erfolg

Ende des Vorjahres bezog man in Mitterdorf an der Raab bei Weiz (Obergreith 70) die neue Produktionsstätte, und die gibt einiges her. Gäste können sich im Erlebnisbereich und der Schaukäserei mit Käse auseinandersetzen. Beim Drehen am Glücksrad mit coolen Fragen, durch die Bullaugen (Käselöcher!) kann man bei der Fertigung zuschauen, selber seiner eigenen Käse mit Gewürzen und Kräutern kreieren. „Das kommt richtig gut an“, sagt der Herr Fuchs. „Seit Oktober haben das bereits 1000 Besucher genutzt.“ Die Verkaufsstätte ist gleich nebenan – und wollig warme Wollsocken, Seifen, Fleisch, Decken, gefilzte Figuren sind gern gekaufte Produkte.