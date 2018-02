Bringt berittene Polizei mehr Sicherheit in Wien?

Guter Ausblick wirkt präventiv

"Und wo setzen Sie Ihre Reiter noch ein?", will Minister Kickl wissen. "Natürlich in Grünbereichen wie im Englischen Garten, bei der Suche nach Vermissten im unwegsamen Gelände. Aber auch im innerstädtischen Bereich, wenn nach flüchtigen Tätern gefahndet wird", so die Antwort. Wobei Pferde-Patrouillen nicht nur ein Gefühl der Sicherheit vermitteln: Polizisten werden zu Ansprechpartnern. Gleichzeitig wirkt der Ausblick über die Zäune in die Gärten der Vorstadtsiedlungen hinein durchaus präventiv. Sprich, wo Reiter kontrollieren, sind die Einbruchszahlen zurückgegangen. Kurzum: In vergleichbaren Wiener Siedlungen in der Donaustadt oder in Floridsdorf könnten sich ähnliche Erfolge einstellen.