Volksbegehren: Wird Österreich bald qualmfrei?

Viele in der Volkspartei für generelles Rauchverbot

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat genau dieses Thema in den Koalitionsverhandlungen zur Bedingung gemacht, um den Weg einer Zusammenarbeit mit der Volkspartei zu ebnen – und die Partei von Bundeskanzler Sebastian Kurz kommt deswegen jetzt gehörig unter Druck: Nicht wenige Türkise sprechen sich für das generelle Rauchverbot aus – angefangen von den Landeshauptleuten in Oberösterreich und Salzburg, Thomas Stelzer und Wilfried Haslauer, bis hin zu Abgeordneten des Hohen Hauses. Interessanter Blick in die Statistik: Laut einer Umfrage sind nur sieben Prozent des ÖVP-Klientels Raucher, bei der FPÖ beträgt der Wert 40 Prozent.