Bloemen gewann Eisschnelllauf über 10.000 Meter

Sven Kramer besiegt

Der Niederländer Sven Kramer, der zuvor in Südkorea über 5000 Meter zum dritten Mal in Serie Olympiasieger geworden war, konnte die letzte Lücke in seiner Medaillensammlung nicht schließen. Mit über 21 Sekunden Rückstand auf seinen ehemaligen Teamkollegen Bloemen blieb Kramer nur der sechste Rang.