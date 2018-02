Kern: „Sie wollen rauchen - ich verstehe das“

Zweifel an rot-weiß-rotem FPÖ-Patriotismus

Rot-weiß-roten Patriotismus könne man der FPÖ auch nicht abnehmen, seien doch wichtige Vertreter der Partei schlagende Burschenschafter mit "Deutsch und treu in Not und Tod" als Lebensmotto. "Ich frage mich schon die ganze Zeit, in welche Zeile Sie bei den Olympischen Spielen im Medaillenspiegel schauen", meint Kern in seinem Facebook-Beitrag. "In die rot-weiß-rote oder in die deutsche?"